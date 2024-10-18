Канадскому сноубордисту Веддингу предъявили обвинения в убийстве и наркоторговле

Бывшему олимпийскому спортсмену из Канады Райану Веддингу в США предъявили обвинения в убийстве нескольких человек, а также в причастности к международной торговле наркотиками и Об этом сообщила газета New York Post.
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