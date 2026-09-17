Эндокринолог Калинчев призвал придерживаться постоянного питания для эффективного контроля массы тела

Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев предупредил в беседе с «Абзацем» , что резкое сокращение калорий и чрезмерная физическая активность могут привести к стрессу для организма и последующему возврату потерянного веса.
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