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Русская весна

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Россия потребовала от Японии вывести американские Typhon со своей территории

Россия потребовала от Японии вывести американские Typhon со своей территории

Россия потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon со своей территории. Токио стоит отнестись очень серьезно к ноте от 3 сентября с протестом против размещения комплексов на острове Кюсю, подчеркнули в МИД России.

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