Россия потребовала от Японии вывести американские Typhon со своей территории

Россия потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon со своей территории. Токио стоит отнестись очень серьезно к ноте от 3 сентября с протестом против размещения комплексов на острове Кюсю, подчеркнули в МИД России.
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