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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джермалл Чарло о бое с Алимханулы: «Я подерусь с Жанибеком, чтобы стать абсолютом»

Чемпион мира WBC в среднем весе Джермалл Чарло заявил, что открыт для поединков с обладателем поясов по версиям WBO и IBF Жанибеком Алимханулы, а также «временным» чемпионом WBC Карлосом Адамесом.

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