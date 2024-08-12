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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Нефтехимика» и фарма «Монреаля» Хисамутдинов пройдет просмотр в «Витебске». Он пропустил прошлый сезон

26-летний россиянин может продолжить карьеру в чемпионате Беларуси. В прошлом сезоне он не выступал на профессиональном уровне.

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