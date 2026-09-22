Адвокаты экс-сотрудника МВД Ефимова заявили о нарушениях в деле

Защита бывшего сотрудника МВД Андрея Ефимова, арестованного по делу о хищениях у Минобороны, заявила о нарушениях при расследовании: его объяснения на допросе 5 мая не оформили протоколом, а очные ставки со свидетелями, чьи показания противоречивы, следствие не провело.