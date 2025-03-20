Южноуральцы возвращаются с чемпионата России по сноуборду с медалями

Южноуральские сноубордисты завоевали медали национального чемпионата. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, спортсменка из Миасса Яна Ульянова впервые в карьере завоевала титул сильнейшей сноубордистки страны в дисциплине «параллельный слалом».