Психолог Наумова заявила, что тренд "бежевых мам" не вредит детям

Популярный тренд "бежевых мам", предполагающий отказ от ярких цветов в пользу нейтральной палитры, может нанести психике ребенка ущерб только в том случае, если он живет в изоляции и не видит других людей.
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