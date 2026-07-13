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Газета.ру

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Психолог Наумова заявила, что тренд "бежевых мам" не вредит детям

Психолог Наумова заявила, что тренд "бежевых мам" не вредит детям

Популярный тренд "бежевых мам", предполагающий отказ от ярких цветов в пользу нейтральной палитры, может нанести психике ребенка ущерб только в том случае, если он живет в изоляции и не видит других людей.

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