Написать идеи холодного письма, чтобы продемонстрировать функции продуктов

Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена I need a cold email idea that will demonstrate how my [product/service] can solve the specific pain points and needs of my [ideal customer persona] in a relatable and engaging way.
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