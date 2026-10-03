Chainlink увеличил резерв до 6,12 млн LINK

Сетевой резерв Chainlink растет темпами, которые становится все труднее игнорировать. По состоянию на начало октября 2026 года официальный резерв составляет около 6,12 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым