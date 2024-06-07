Модельер Иванова: компрессионная одежда уменьшает отеки и снижает усталость

Компрессионная одежда влияет на кровообращение и мышечное восстановление. Исследования показывают, что компрессионные элементы способствуют улучшению кровотока на 20%, что, в свою очередь, уменьшает отеки и снижает мышечную усталость на 10%.
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