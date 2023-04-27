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Открытие в духе Индианы Джонса: археологи нашли руку мумии, сжимающую монету

Открытие в духе Индианы Джонса: археологи нашли руку мумии, сжимающую монету

©János Balázs, Archaeological and Anthropological Sciences Спустя годы исследователи решили разобраться, почему останки настолько хорошо сохранились, поэтому привлекли к работе команду многопрофильных экспертов для более детального изучения находки.

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