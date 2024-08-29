Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Россия предала меня, русские сами виноваты, а победоносие РФ нужно отрезвить"-новые откровения Макаревича*

"Россия предала меня, русские сами виноваты, а победоносие РФ нужно отрезвить"-новые откровения Макаревича*

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Попался на глаза отрывок интервью Андрея Макаревича*. Мы, конечно не сомневались в том, что он такой, но чтобы до такой степени, это уже перебор.

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Комментарии
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Леонид Руси
Макарка-жид...редкий мудак )))
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1 час.
Алексей Горшков
Я думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - &quot;Государственная измена&quot;, хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства &quot;убежальцев&quot;, &quot;ждунов&quot;, и прочих ... деятелей ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ, хотя бы в части: &quot;...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации&quot;. Я следователем работал, так что квалифицировать деяния разновсяческих субъектов насобачился - это было ЧАСТЬЮ МОЕЙ ПРОФЕССИИ - так что знаю, что говорю - это не просто мнение &quot;диванного эксперта&quot;! А институт иноагентства - по-моему ПОЛУМЕРА, более того - даже некая ОТМАЗКА от привлечения к уголовной ответственности по ст. 275 УК РФ. Отчебучил какой-нибудь деятель что-нибудь, подпадающее под уголовную статью - ограничивается, как иноагент, штрафом - а за одно и то же деяние дважды наказывать нельзя! И как его привлечь за госизмену, если он ЗА ТО ЖЕ САМОЕ уже наказан штрафом?
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1 час.
Алексей Горшков
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1 час.

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