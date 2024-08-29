"Россия предала меня, русские сами виноваты, а победоносие РФ нужно отрезвить"-новые откровения Макаревича*

Алексей Горшков

Я думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - "Государственная измена", хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства "убежальцев", "ждунов", и прочих ... деятелей ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ, хотя бы в части: "...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Я следователем работал, так что квалифицировать деяния разновсяческих субъектов насобачился - это было ЧАСТЬЮ МОЕЙ ПРОФЕССИИ - так что знаю, что говорю - это не просто мнение "диванного эксперта"! А институт иноагентства - по-моему ПОЛУМЕРА, более того - даже некая ОТМАЗКА от привлечения к уголовной ответственности по ст. 275 УК РФ. Отчебучил какой-нибудь деятель что-нибудь, подпадающее под уголовную статью - ограничивается, как иноагент, штрафом - а за одно и то же деяние дважды наказывать нельзя! И как его привлечь за госизмену, если он ЗА ТО ЖЕ САМОЕ уже наказан штрафом?