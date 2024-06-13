В Красноярском крае официально завершилась первая смена «Полицейских игр»

С 9 по 13 июня свыше 120 школьников от 14 до 18 лет, планирующих поступать на службу в органы внутренних дел, стали участниками профильной смены, организованной ГУ МВД России по Красноярскому краю, СибЮИ МВД России, министерством образования и Агентством молодежной политики Красноярского края.