Губернаторы приволжских регионов посетили выставку «Оружие победы» в Перми

Главы регионов Приволжского федерального округа прибыли в Пермь на совет глав. Свой день губернаторы начали с посещения выставки «Оружие Победы», экскурсию по которой организовал глава Пермского края Дмитрий Махонин.
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