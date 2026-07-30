Экономика космической связи: почему инопланетяне шлют нам дешевые микросекундные сигналы?

Поиски внеземного разума (SETI) десятилетиями строились на одной догме: если инопланетяне хотят до нас достучаться, они должны создавать колоссальные наносекундные вспышки, чтобы затмить блеск собственного солнца.
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