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Этот таинственный мир

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Экономика космической связи: почему инопланетяне шлют нам дешевые микросекундные сигналы?

Экономика космической связи: почему инопланетяне шлют нам дешевые микросекундные сигналы?

Поиски внеземного разума (SETI) десятилетиями строились на одной догме: если инопланетяне хотят до нас достучаться, они должны создавать колоссальные наносекундные вспышки, чтобы затмить блеск собственного солнца.

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