✅ В Крыму подключили к газу почти 6 тысяч домов за 10 месяцев «В текущем году планируется догазифицировать 6 443 домовладения.
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✅ В Крыму подключили к газу почти 6 тысяч домов за 10 месяцев «В текущем году планируется догазифицировать 6 443 домовладения.