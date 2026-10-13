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62ИНФО | Новости Рязани

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В Касимовском округе фирма не доплатила рабочим более 250 тысяч рублей

В Касимовском округе фирма не доплатила рабочим более 250 тысяч рублей

Оказалось, что на протяжении более трёх месяцев сотрудники организации получали неполную зарплату без каких-либо законных оснований.

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