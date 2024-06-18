Ростовская область, губернатор В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.
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Ростовская область, губернатор В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.
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