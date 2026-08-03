Армия России освободила Белый Колодезь и Устиновку Харьковской области, — Минобороны (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России освободила Белый Колодезь и Устиновку Харьковской области, — Минобороны. Бойцы группировки войск «Север» выбили противника из населённых пунктов и создали плацдарм для дальнейшего продвижения.
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