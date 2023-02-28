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Пилотная серия водородного кроссовера составит 100 единиц

Пилотная серия водородного кроссовера составит 100 единиц

﻿﻿Пилотная серия с водородным кроссовером составит 100 единиц BMW запускает пилотный парк моделей iX5 Hydrogen, построенных в течение четырех лет.

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