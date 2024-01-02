Пять человек погибли при столкновении двух самолетов в аэропорту Токио

Пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли в результате столкновения с пассижирским лайнером Japan Airlines (JAL), совершавшим посадку в международном аэропорту Ханеда в Токио.
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