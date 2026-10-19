Выдвинутый на должность зампреда Правительства — Министра финансов РФ Антон Силуанов во время встречи в Госдуме отметил, что депутаты и кабмин работают вместе в повестке Президента России Владимира Путина.
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