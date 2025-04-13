ВСУ усиливают атаки в Белгородской области с помощью "Бабы-яги"

Украинские войска усилили атаки в Белгородской области, привлекая тяжелые гексакоптеры "Баба-яга". Источник из группировки "Север" сообщил об увеличении их применения, в то время как российские операторы БПЛА активно противодействуют, уничтожая вражеские дроны.