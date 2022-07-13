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Малкин остался в «Питтсбурге», «МЮ» вынес «Ливерпуль» в Бангкоке, необычный формат Кубка РПЛ, «Спартаку» нужен Налдо, у Рыбакиной больше нет гражданства России и другие новости утра

1. Евгений Малкин все-таки остался в «Питтсбурге»! Мелодрама, чуть было не завершившаяся выходом на рынок свободных агентов, завершилась подписанием контракта на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов.

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