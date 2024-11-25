Ферстаппен добил сомнения в величии: вывез четвертый титул «Ф-1» без суперболида – на гении

«Макларен» не сумел самореализоваться. Казалось, совсем недавно фанаты Михаэля Шумахера радовались поражению Льюиса Хэмилтона в схватке за его 8-й титул «Формулы-1» в 2021-м – все же хоть какое-то достижение Красного барона осталось непревзойденным.