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Ферстаппен добил сомнения в величии: вывез четвертый титул «Ф-1» без суперболида – на гении

Ферстаппен добил сомнения в величии: вывез четвертый титул «Ф-1» без суперболида – на гении

«Макларен» не сумел самореализоваться. Казалось, совсем недавно фанаты Михаэля Шумахера радовались поражению Льюиса Хэмилтона в схватке за его 8-й титул «Формулы-1» в 2021-м – все же хоть какое-то достижение Красного барона осталось непревзойденным.

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