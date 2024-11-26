Уклониста из Новосибирской области арестовали за публичное оправдание терроризма

Мужчина писал комментарии в Телеграме и привлёк к себе внимание. Сейчас он находится в СИЗО.Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске уклониста, бежавшего в Казахстан после объявления частичной мобилизации.
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