Мансарда - современные варианты интерьера и отделки

Мансарда — самая необычная комната загородного дома. Это уютное пространство необычной формы, под самой крышей располагает к отдыху и уединению, поэтому в мансардах чаще всего располагаются спальни или мини-гостиные.
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