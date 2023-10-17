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Квартира, дом, дача

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Мансарда - современные варианты интерьера и отделки

Мансарда - современные варианты интерьера и отделки

Мансарда — самая необычная комната загородного дома. Это уютное пространство необычной формы, под самой крышей располагает к отдыху и уединению, поэтому в мансардах чаще всего располагаются спальни или мини-гостиные.

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