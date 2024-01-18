В Вооруженных силах Украины остались только французы, приехавшие воевать «как на сафари», большинство из них придерживаются неонацистских взглядов и воюют в батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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