Рынки и нефть реагируют на расширение вторичных санкций США против Ирана

На мировых валютно-сырьевых площадках 25 августа 2026 года наблюдается консолидация котировок после заявления министра финансов США Скотта Бессента о существенном расширении вторичных экономических санкций против Ирана.
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