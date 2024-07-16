Иран отверг заявление американских СМИ о роли Тегерана в покушении на Трампа

Иран полон решимости привлечь экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к ответственности за его роль в ликвидации генерала Касема Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в покушении на Трампа.
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