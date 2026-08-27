Пашинян заявил, что РФ нельзя считать стратегическим партнёром Армении с 2022-го Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Еревана имеются основани.
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Пашинян заявил, что РФ нельзя считать стратегическим партнёром Армении с 2022-го Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Еревана имеются основани.
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