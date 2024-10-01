Родители надругавшихся над российским мальчиком подростков выплатят компенсацию

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящей инстанции о взыскании компенсации морального вреда в пользу 10-летнего мальчика, подвергшегося сексуальному насилию со стороны трех подростков.
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