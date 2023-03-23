Заноза

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Чем ответит Россия на поставку Западом Украине снарядов с обедненным ураном

Чем ответит Россия на поставку Западом Украине снарядов с обедненным ураном

Британия анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин 120 мм снаряды для танка Challenger 2.

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