Британия анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин 120 мм снаряды для танка Challenger 2.
Британия анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин 120 мм снаряды для танка Challenger 2.
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