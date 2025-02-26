Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

Как сфера гостеприимства Татарстана справилась с крупными мероприятиями в 2024 году, какое блюдо понравилось Владимиру Путину и какие новые страны поучаствуют в турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, обсудили накануне на заседании коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров республики.
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