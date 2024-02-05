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В январе в Москве и Петербурге резко рухнул спрос на льготную ипотеку

В январе в Москве и Петербурге резко рухнул спрос на льготную ипотеку

В январе 2024 года жители российских регионов с высокой стоимостью жилья резко потеряли интерес к льготной ипотеке из-за ужесточения условий программы, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.

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