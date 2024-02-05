В январе в Москве и Петербурге резко рухнул спрос на льготную ипотеку

В январе 2024 года жители российских регионов с высокой стоимостью жилья резко потеряли интерес к льготной ипотеке из-за ужесточения условий программы, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии