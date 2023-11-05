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Ловчев: не думаю, что Абаскаля уволят, если «Спартак» проиграет «Локомотиву»

Ловчев: не думаю, что Абаскаля уволят, если «Спартак» проиграет «Локомотиву»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в случае поражения в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от столичного «Локомотива».

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