Губернатор Хинштейн проведёт рабочий день в Курском районе

Губернатор Курской области Александр Хинштейн проведет рабочий день в Курском районе, посетит предприятия и социальные объекты, а также встретится с жителями в Винниковском сельском доме культуры в 16:00.
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