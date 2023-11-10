Джаред Лето попытался покорить Эмпайр-стейт-билдинг и описал ощущения

Джаред Лето попытался покорить Эмпайр-стейт-билдинг и описал ощущенияПевец и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вскарабкался на внешнюю часть небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в рамках промо к своему туру.
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