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Henley & Partners насчитала девять биткоин-миллиардеров

Число людей в мире, владеющих криптовалютами на сумму не менее $1 млрд, составляет 23 человека, причем у девяти из них стоимость одних только биткоинов превышает $1 млрд.

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