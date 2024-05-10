На Земле началась очень сильная магнитная буря после того как Солнце выбросило несколько крупных плазменных облаков, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии