Украинские ресурсы сообщают об окружении в Курской области крупной группировки ВСУ Российские военные полностью блокировали в Курской области группировку ВСУ численностью до 6500 боевиков.
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Украинские ресурсы сообщают об окружении в Курской области крупной группировки ВСУ Российские военные полностью блокировали в Курской области группировку ВСУ численностью до 6500 боевиков.
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