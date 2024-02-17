Джордж Карл назвал Кармело Энтони «переоцененным»

Экс-игрок НБА в подкасте нелицеприятно отозвался о Карле, который был его тренером в «Денвере». По словам Энтони, Карл в личной беседе как-то назвал форварда «переоцененным» и сравнил с Детлефом Шремпфом.
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