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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Опрокинутая чашка с кипятком привела к госпитализации ребенка.

Опрокинутая чашка с кипятком привела к госпитализации ребенка.

14 мая около 11 часов вечера в Бобруйскую городскую больницу с термическими ожогами 6 % тела был госпитализирован ребенок 2014 года рождения.

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