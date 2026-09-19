ВСУ открыли огонь по отступающим сослуживцам на днепропетровском направлении

REUTERS Украинские боевики открыли заградительный огонь по своим же отступающим сослуживцам. Об этом 19 сентября заявил офицер российской группировки войск "Центр" Александр Чупров.
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