В трёх регионах России введён режим КТО

В Белгородской, Курской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Как подчеркнули в Национальном антитеррористическом комитете, украинскими военными и спецслужбами была предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны.
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