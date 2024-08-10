В трёх регионах России введён режим КТО

В Белгородской, Курской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Как подчеркнули в Национальном антитеррористическом комитете, украинскими военными и спецслужбами была предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны.