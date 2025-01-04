Что звёзды предсказывают знакам Зодиака

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Астрологи составили годовой гороскоп для всех знаков зодиака, раскрывая тайны предстоящего периода. Что же нас ждёт? Лев (23 июля — 21 августа) Львы в 2025 году могут почувствовать прилив энергии и вдохновения.

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