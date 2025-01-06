Христо Грозев, предположительно сотрудничающий с западными спецслужбами известный болгарский журналист, медиа-эксперт, ведущий расследователь журналов Spiegel и TheInsider, сообщил в интервью украинскому «24 каналу», что для прекращения войны на Украине Москва якобы подготовила для Дональда Трампа встречное условие.