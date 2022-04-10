Спецоперация Z: Запад готов делиться с Киевом лишь древними «братскими могилами пехоты»

Берлин со скандалом «отложил» поставку Украине даже снятых с производства в 1975 году в Германии и совершенно не нужных ей БМП «Мардер» Сергей Ищенко На фото: германская боевая машина пехоты (БМП) «Мардер» (Фото: dpa/picture-alliance/TASS) Не успел эшелон с присланными Чехией в помощь Украине первыми тридцатью старыми танками Т-72 и боевыми машинами пехоты БМП-1 добраться до места назначения (об этой сделке наша газета подробно написала 6 апреля), как в Праге грянул просто оскорбительный для Киева скандал.