Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. {{748975}}"По данным Министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи.
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